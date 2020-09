M. Mercè Roca publica el llibre infantil «L'Anita i el llebrer»

L'escriptora gironina Maria Mercè Roca acaba de publicar nova novel·la infantil, L'Anita i el llebrer, amb La Galera. Il·lustrada per Anna Baquero, narra la història d'amistat entre una nena i el seu gos. Seguint el format de diari, Roca presenta l'Anita, una nena de vuit anys amb un pare que viu a l'Antàrtida estudiant els pingüins i una mare escriptora de best-sellers. La normalitat de l'Anita canvia quan la seva mare ja no apareix a les llistes de més venuts i la seva representant els proposa que adoptin un llebrer perquè estan de moda. Al final, però, el gos serà més trapella del que la família esperava i l'Anita haurà de fer mans i màniques perquè no els separin.