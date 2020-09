El Sismògraf d'Olot salva 23 espectacles disseminant-los entre l'agost i el novembre

D'un festival de primavera quesacseja Olot d'activitat durant quatre dies a 23 propostes de dansa que s'han pogut repescar de la programació original i que s'allargaran des de finals d'agost i fins al novembre. El festival Sismògraf, una cita estratègica per al sector de la dansa a Catalunya, ha fet vàlid el lema «Res no es crea ni es destrueix. Tot e(n)s transforma» amb què va redefinir l'edició d'enguany, torpedinada per la pandèmia, i ja té a punt la programació definitiva, per a la qual activarà la venda d'entrades a partir del 15 de setembre.

Com ja s'havia anunciat, bona part de les propostes es concentraran en el que ha batejat com a Sismodays -dues jornades el 20 de setembre i el 3 d'octubre-, als quals s'afegeix el Sismoweekend, un cap de setmana dedicat a la dansa, el del 23 i 24 d'octubre. A més, el festival ha mantingut les rèpliques -els espectacles que ja programa cada any fora de les dates principals del festival a l'abril-, fins a conformar un cartell definitiu que conserva alguns dels grans noms de la dansa, com el col·lectiu La Veronal, Lali Ayguadé o Roser López Espinosa.

El dissabte 20 de setembre es farà el Sismoday al Parc Nou, una reformulació de l'Itinerari de dansa al Parc Nou amb una sessió al matí i una a la tarda. Al matí (12 h), es podrà veure Expectations will not kill you d'Osa + Mujika, Campo Cerrado de Daniel Doña Compañía de danza, Parrà de Miquel Barcelona, Underneath de Lali Ayguadé i Echoes de Moveo. A la tarda (16.30 h) hi haurà ¿A quién le importan las heridas cuando se está bailando? d'Antes Collado, Rise de Wonderground, i Young blood d'Arnau Pérez.

La prèvia del Sismoday serà amb l'estrena de Sempreviva de la Cia. Mar Gómez (19 de setembre, 18.30, al Teatre Principal), que havia d'inaugurar el festival el passat abril. També el dia 19 a la tarda Maria de Marias i Andrew Colquhou (Livemedia) faran una acció performàtica al colcà Aiguanegra que porta per nom Un entorn, un mitjà, un món, una certa contemporaneïtat i que es podrà seguir in situ, a través de Twitter i a la sala d'actes del Museu de la Garrotxa. El 26 de setembre faran una segona sessió des de Sant Miquel del Mont.

El segon Sismoday tindrà lloc el 3 d'octubre amb els sites urbans programats en diferents indrets al centre de la ciutat. S'hi podrà veure Las horas del sacrificio de Juan Carlos Lérida a la plaça de Braus, Ívides d'Ívida Cynara al claustre del Carme, The Beauty of it d'Ángel Duran al Pati de l'Hospici i Blue Monday d'Agnés Sales i Héctor Plaza al parc Nou. A més, també hi haurà una xerrada-performance de Maria de Marias i Andrew Colquhou sobre el seu projecte. Al vespre, el Teatre Principal acollirà Pasionaria de La Veronal (que ja s'havia programat en aquesta data com a Rèplica) i, tot seguit, es podrà veure Immortels-Le Nid de la companyia AdHok -un dels internacionals que s'ha mantingut- i la celebració al final del dia amb la Sismoparty a la Carbonera amb DJ Gorka.

L'altra cita senyalada al calendari és el Sismoweekend, el 23 i 24 d'octubre. Divendres Roser López Espinosa presentarà al Teatre Principal Trama, espectacle premiat amb el Premi a Millor Coreografia 2019 als últims Premis de la Crítica, mentre que dissabte a la Biblioteca Marià Vayreda la dansa es trobarà amb la literatura amb Olor de menta de LaSúbita (Emma Riba i Laura Alcalà) inspirat en Joan Brossa, i amb LO.LI.TA de La Taimada a partir del famós llibre de Nabókov.

Es mantenen les rèpliques ja previstes: el 24 de setembre, ¡AY! ¡YA! de Macarena Recuerda Shepherd; el 8 de novembre, Around the World dels Brodas Bros (en el marc del festival Lluèrnia), i el 21 de novembre de LÙ ? de Cia. Maduixa; a més de La Veronal. A més, el passat 22 d'agost dins del festival Ésdansa la companyia Larrua va presentar Idi Begi.