Esponellà, Gironell i Llach obren la temporada literària

Els escriptors gironins Martí Gironell, Núria Esponellà, Quim Español o Lluís Llach, al costat d'altres com Albert Forns, Pep Coll o Marta Orriols, són alguns dels més puntuals en l'inici de la temporada literària catalana de tardor, que en els últims anys ja s'avança a finals d'agost i primers dies de setembre. També com és habitual en aquestes dates, les editorials donen a conèixer algunes de les obres que reeditaran, com Gràcies per la propina, de Ferran Torrent, en una edició commemorativa dels 25 anys de la seva publicació per part de Columna; Tots els contes de Montserrat Roig (Rosa dels Vents), o les memòries de Maria Aurèlia Capmany (Comanegra).

Els lectors ja poden trobar a les llibreries Paraula de Jueu (Columna), de Martí Gironell, continuació del seu èxit El pont dels jueus, així com Abans de les cinc som a casa (Edicions 62), d'Albert Forns, amb la qual va obtenir el premi Sant Joan de novel·la, i La companyia nòrdica (Columna), de l'andorrà Albert Villaró.

També és ja a les botigues el cantautor Lluís Llach, que ha canviat de segell editorial i ara aposta per Univers, amb la seva quarta novel·la, Escac al destí, ambientada al fictici regne de Magens.

El veterà Jordi Sierra i Fabra és l'autor de La Conspiració del coltan (Univers), protagonitzada per Magda Ventura, una periodista d'investigació, mentre que Antoni Pladevall presenta La clau anglesa (Univers), on aborda l'abús sexual a menors.

Des d'aquesta primera setmana de setembre, les novetats de narrativa catalana que es podran llegir seran: L'any que va caure la roca (Proa), amb la qual Pep Coll retorna al món literari de Dos taüts negres i dos de blancs; El rai dels innocents (Edicions 1984), la segona novel·la de l'arquitecte i poeta Quim Español o La mar rodona (Club Editor), de Sebastià Perelló, un relat que s'atura en tres moments de la història, 1936, els anys setanta i els 2000.

Flàvia Company escriu Ja no necessito ser real (Univers); Selena Soro, últim premi Carlemany, porta el lector fins als Misteris de la boira (Columna); la finalista del premi Pla, Clara Moraleda, publica El teu nom (Columna); la gironina Núria Esponellà donarà a conèixer Ànima de Tramuntana (Columna), amb la qual ha obtingut el premi Prudenci Bertrana d'enguany, i Albert Pijuan, Tsunami (Angle), el premi Pin i Soler.

També en novel·la, l'escriptor Enric Larreula presentarà La vida promesa (La Campana) i en el de la poesia serà Txema Martínez qui donarà a conèixer Maria (Proa), premiada en els Jocs Florals de Barcelona.

Marta Carnicero és l'autora de Coníferes (Quaderns Crema) i en novel·la negra destaquen Temps mort, de Llort, i Dones sense nom, de Silvestre Vilaplana, totes dues a Crims.cat.

A finals de mes serà el torn de Marta Orriols, després de l'èxit d' Aprendre a parlar amb les plantes, amb Dolça introducció al caos (Periscopi), amb una dona que un dia li comunica a la seva parella que no vol ser mare.

Un poemari de Clara Peya (Rosa dels Vents) o Un bon cel (La Campana), amb el relat de Toni Soler sobre els crims del zelador d'Olot, són altres llibres que arribaran ja entrada la tardor.