La Fira de Circ de la Bisbal tanca la 25a edició amb èxit de públic i la satisfacció d'haver-se fet malgrat la covid

La Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d'Empordà ha tancat la seva 25a edició amb èxit de públic en tots els espectacles. Abans de començar l'esdeveniment ja no quedaven places lliures en cap de les prop de 30 propostes que s'han dut a terme, en una edició "de mínims" i marcada per la pandèmia. Una resposta de públic que satisfà els organitzadors que han reivindicat el paper de la Cultura i destaquen el "seguiment massiu" que ha tingut la fira a través de l'streaming.

De fet, aquest dissabte es van connectar més de 10.000 persones a la xarxa per seguir l'esdeveniment en línia. Malgrat que els dos darrers actes d'aquest diumenge s'han reubicat al Pavelló Firal per l'amenaça de pluja, no s'ha suspès cap de les funcions programades.

Tercer acte cultural que se celebra a la Bisbal d'Empordà amb menys d'un mes. Després de la Festa Major i la Fira Indilletres, aquest cap de setmana ha estat el torn de la Fira de Circ al Carrer. Una trentena de representacions que s'han fet en diversos espais del poble i que han servit per "reivindicar la Cultura". Una fira que s'hauria hagut de fer a mitjans de juliol en un format molt més concorregut, però la pandèmia va obligar a posposar-la i repensar-la.

En aquest sentit, els organitzadors destaquen que el més important era "no deixar l'any en blanc". I és que aquest 2020 era un dels assenyalats, ja que l'esdeveniment compleix el seu 25è aniversari. "La veritat és que no podem fer res més que agrair a la gent i a l'Ajuntament per haver tirat endavant una fira diferent, però que ens deixa molt contents", remarca Albert Massaneda, membre de l'organització.

Tot plegat, amb un èxit de públic previsible. I és que els espectacles han quedat limitats al voltant de les 120 places. Malgrat que l'organització ha mantingut la gratuïtat dels actes, sí que es demanava una col·laboració voluntària als assistents.

Massaneda reconeix que el fet de no haver de pagar ha fet que algunes persones no assistissin a l'acte, però s'ha pogut suplir amb altres que no tenien localitat i que s'han acostat als espectacles esperant si quedaven places lliures. Al final, l'ocupació presencial ha estat al voltant del 95% en totes les funcions.



Fer-ho per streaming, un encert

On els organitzadors es mostren més sorpresos, però, ha estat en el seguiment "massiu" que ha tingut l'esdeveniment a les xarxes. De fet, només en la jornada de dissabte a la tarda més de 10.000 dispositius es van connectar per seguir l'streaming, una xifra que supera les expectatives de l'organització.

Massaneda reconeix que estan "molt contents" amb aquestes dades i posen en valor el fet d'haver ofert aquesta possibilitat, tenint en compte que molta gent no podria assistir als actes. "Evidentment no és el mateix que veure-ho en directe, però és la millor solució que vam trobar", remarca.



Els artistes, agraïts

El membre de la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal també assenyala l'agraïment dels artistes un cop actuen. I és que bona part d'ells portaven sis mesos sense poder-ho fer. "Ens emocionem quan ens ho agraeixen, sobretot per ells perquè puguin fer la seva feina i per poder reivindicar la Cultura", assenyala.

Un altre motiu de satisfacció ha estat la resposta del poble amb la fira. "Tots els aparadors de les botigues estaven decorats amb la temàtica de circ i la gent ha estat al nostre costat. Estem molt satisfets", ha conclòs Massaneda.