La Fira del Circ se sobreposa a la pandèmia amb el favor del públic

Fora de les seves dates habituals, amb l'aforament limitat i un 40% menys de pressupost que l'any passat a causa de la pandèmia, la 25a edició de la Fira del Circ de la Bisbal d'Empordà ja està en marxa. La cita bisbalenca va arrencar divendres a la nit amb les entrades exhaurides per als 25 espectacles que hi ha programats fins avui i, com que el nombre de persones que podran gaudir-ne en directe serà molt menor que altres anys, ofereix la possibilitat de veure algunes de les propostes a distància, tant a través del seu web com de Televisió Costa Brava.

Aquesta és la cinquena cita cultural que la Bisbal aconsegueix tirar endavant en poques setmanes, després de la festa major i l'Indilletres.