La Mirona allarga els concerts d'estiu amb Palau, Roma i Aresté

La sala la Mirona de Salt cotinua programant concerts tot el mes, a l'aire lliure i adaptats a les mesures anticovid. Ferran Palau, Guillem Roma i Xarim Aresté són alguns dels músics que passaran per la terrassa exterior, un espai que ha permès poder continuar oferint música mentre les sales de concerts de tot Catalunya tenen la persiana abaixada.

Amb uns 200 espectadors per actuació, la Mirona va decidir a principis de juliol tirar endavant una programació musical en format reduït per no deixar l'estacada el sector en el pitjor moment. Des de llavors, hi han actuat Natxo Tarrés, Obeses, Beth o Cris Juanico aquesta mateixa setmana.

Ara, tot i que la normativa els obliga a tancar a la una de la matinada i això limita la capacitat de generar ingressos a la barra, i mentre el temps ho permeti, la sala ha anunciat la programació per tots els caps de setmana de setembre. Després de Juanico i Ekko aquesta setmana, la vinent hi ha previst un tribut a Motörhead i Guns N'Roses (11/09) i Xarim Aresté (12). Continuaran l'humorista Toni Moog (18) i Guillem Roma (19), Ferran Palau (25) i Massa, el nou projecte musical de Ferran Massegú (26).