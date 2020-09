La UdG millora resultats al World University Rankings

La Universitat de Girona s'ha situat entre les 601 i 800 primeres universitats del món per segon any consecutiu segons el World University Rankings de Times Higher Education. La UdG hi ha millorat en diversos paràmetres, com la transferència de coneixement o la docència.

I és que la classificació, en la qual han participat 1.527 universitats d'arreu del món (131 més que en l'edició anterior), té en compte àmbits com la docència (30%), la recerca (30%), les cites (30%), la internacionalització (7,5%) i la transferència de coneixement (2,5%) per mesurar el rendiment de les institucions que s'analitzen.

La UdG destaca en tres dels cinc àmbits. La millor puntuació de la universitat és en l'àmbit de la transferència de coneixement, en què obté una puntuació de 556 i un percentil del 64%. El centre gironí també millora en els apartats de docència i recerca.

Pel que fa a les universitats Catalanes, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona es posicionen en primer, segon i tercer lloc de la llista, mentre que la UdG empata amb cinc centres més en la quarta posició. En relació als resultats de les 50 universitats de l'Estat que han participat al World University Rankings, Girona se situa en el novè lloc, juntament amb una dotzena de centres més.