Les pedreres i terreres són el fil conductor de la 3a edició d'Art&Gavarres

La 3a edició del festival Art&Gavarres utilitza de fil conductor les pedreres i terreres per mostrar alguns dels oficis que hi havia a les Gavarres. La proposta engloba una quinzena d'ubicacions repartides en diversos municipis de les comarques gironines i ofereix la possibilitat als espectadors de veure obres d'art envoltats per la natura.

Aquest any la majoria de propostes es concentren en explotacions minerals que ha tingut el massís al cap dels anys. Un dels exemples és l'antiga pedrera de la Morera, a Mont-ras, on els artistes Joan Farré i Joan Oms han creat una figura de dos blocs simulant les pedres que s'extreien, però fets amb canyes i altres plantes de ribera. La mostra es podrà veure fins el 31 de desembre.