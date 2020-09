Banyoles celebra aquest dissabte el Pícnic Jazz al parc de la Draga

El Taller de Música de Banyoles organitza aquest dissabte el Pícnic Jazz, una jornada de quatre concerts al parc de la Draga. S'obrirà a les 12 del migdia amb Tro i servirà per fer un tastet de la programació que l'entitat havia previst pel FemJazz! Banyoles, que s'ha hagut d'ajornar fins a l'any vinent per la pandèmia, i que ja tenia el Picnic Jazz com a última cita en les darreres edicions.

Després del trio encapçalat pel saxofonista Pere Miró, actuarà el septet de Lluc Casares (14.00); havent dinat serà el torn de Lucía Fumero i Rita Payés acompanyades per Juan Pablo Balçazar i tancarà el Tonia Richardson Quartet (18.00).

L'assistència als concerts és gratuïta, però es recomana inscriure-s'hi prèviament abans de dijous perquè l'espai serà limitat. El públic es distribuirà per grups de convivència en espais quadrats dibuixats sobre l'herba mantenint les distàncies de seguretat.