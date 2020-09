El CaixaForum mostrarà com es dissenyen els personatges de Pixar

Les emocions vistes a través de la història de l'art i l'univers creatiu de la factoria Pixar centraran les exposicions de la nova temporada del CaixaForum Girona.

La temporada 20-21 del CaixaForum arrencarà el 21 d'octubre amb Poètiques de l'emoció, una mostra que recorre els últims 400 anys de la història de l'art per exposar algunes formes de representació de les emocions humanes en les arts visuals, destacant les similituds que han persistit al llarg del temps i dels gèneres. Ho farà combinant peces d'art contemporani, amb una significativa representació de la Col·lecció La Caixa, amb obres d'altres èpoques prestades per altres institucions i contextos diversos.

Fent incidència en la capacitat de commoure de l'art contemporani, l'exposició presenta tres formes d'emoció presents en l'art: l'emoció del subjecte a partir de la representació expressiva dels personatges protagonistes; la translació de l'emoció personal al paisatge i l'arquitectura i la forma en què l'art s'apropia de l'emoció que vertebra l'àmbit social, des de la política a les celebracions populars.

Bill Viola, Colita, Manuel Miralles o Pipilotti Rist són alguns dels artistes contemporanis presents en aquesta mostra, que es podrà veure fins al 14 de març.

L'altra gran mostra prevista per a la nova temporada a l'espai d'exposicions de la Fontana d'Or és Pixar. Construint personatges, una actualització del projecte que ja es va poder veure en alguns CaixaForums el 2014 i 15. Ara serà a Girona del 15 d'abril al 22 d'agost, aprofundint en el desenvolupament visual dels personatges de Pixar Animation Studios, una de les grans factories del cinema d'animació, amb films com Toy Story, Coco o Up.

S'hi podran veure 130 dibuixos originals i una cinquantena de maquetes per conèixer l'evolució del disseny dels personatges, des del concepte inicial fins als dibuixos finals i els storyboards que mostren els personatges en el context de l'escena.

En paral·lel a les 25 mostres que oferirà als vuit centres CaixaForum que hi ha repartits a tot l'Estat i a les nou exposicions itinerants que recorreran la península, l'entitat consolidarà una de les iniciatives que ha impulsat durant el confinament: l'Àgora Digital, que seguirà enriquint amb nous continguts culturals.

Des de fa anys, les programacions dels centres CaixaForum han inclòs continguts en xarxa i formes de participació en línia, i en el nou context de la pandèmia es potenciarà aquesta línia de treball amb continguts amb vida pròpia més enllà del que passa de forma presencial al mateix centre.