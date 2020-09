La Capella Polifònica de Girona estrenarà una coral infantil i juvenil

La Capella Polifònica de Girona estrena aquest curs la coral infantil i juvenil GiroNins. El projecte, que complirà totes les mesures de seguretat, tindrà Martí Ferrer i Bosch com a director musical i artístic i vol dotar la Capella Polifònica d'una escola coral que formi futures generacions de cantaires, al mateix temps que ofereix als infants de Girona i l'entorn una bona formació vocal i coral.

La formació, que es presenta oficialment el 19 de setembre a les 5 a la Casa de Cultura de Girona, assajarà els dissabtes al matí a la mateixa Casa de Cultura. Tindrà tres grups: per a criatures d'entre 4 i 7 anys; per a alumnes de 8 a 11 i per i per a joves de 12 a 15.

El calendari del curs serà a partir del dia 3 d'octubre fins a finals de juny i els concerts i sortides seran els caps de setmana.