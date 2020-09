La música esculpida al pòrtic del monestir de Ripoll travessarà els Pirineus

El projecte centrat en els instruments que apareixen a la portalada del monestir de Ripoll, Despertant instruments adormits, arribarà a França amb dos concerts i una exposició immersiva. El projecte europeu, encapçalat per l'Ajuntament de Ripoll i amb la col·laboració del programa Europa Creativa de la Unió Europea, treballa des de fa temps en la reproducció el més fidedigna possible dels instruments musicals que apareixen esculpits a la Biblia de Pedra, i ara comença la seva aventura internacional amb diverses activitats a les abadies de Fontfreda i Valgmagna organitzades pel soci francès de la iniciativa, Trob'ArtProductions.

L'exposició presentarà un vídeo, fet a Ripoll per l'empresa Trimersiva, en el qual es mostra com «es desperten els instruments adormits de la portalada del monestir i com els sons recorren espai i temps per connectar els ciutadans europeus amb el seu passat comú mitjançant la música i els seus instruments». Es farà per mitjà d'una projecció immersiva 180º dins una cúpula fabricada especialment per aquest projecte.

El primer escenari on arribarà la mostra serà l'abadia de Fontfreda (Aude), prop de Narbona, on es podrà visitar del 10 al 25 de setembre. La mateixa abadia també acollirà un concert de Troubadours Art Ensemble en el qual participaran alguns músics provinents dels països participants en el projecte europeu, Catalunya, França i Xipre. El concert tindrà lloc el 29 de setembre al vespre.

A partir del 26 de setembre i fins al 9 d'octubre, l'exposició es traslladarà a l'abadia de Valmanya (Erau), també es reproduirà el mateix concert el 3 d'octubre.

Durant l'estada dels artistes europeus a França, s'enregistrarà un CD en un estudi de Tolosa per oferir una mostra del passat musical comú de Catalunya i la seva connexió amb les músiques que es van compondre a França, Itàlia i Xipre i els instruments que les interpreten. L'enregistrament es farà entre el 29 de setembre al 3 d'octubre.



Represa de les activitats

A més, les activitats internacionals del projecte segueixen també en els altres països socis, amb cursos de música i concerts locals. També es preveu reprendre la programació d'actes amb participació de tots els músics implicats, tant a Itàlia com a Xipre, el pròxim any 2021 després de l'aturada forçada per la covid-19.