La Simfònica de Cobla i Corda reinterpretarà a Girona els èxits de la discogràfica Música Global

La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya reinterpreta "la banda sonora del país" durant els darrers 25 anys de la mà dels èxits de Música Global que celebra el quart de segle del segell discogràfic. El projecte, que porta per nom 'Emociona't amb 25 anys de cançons', compta amb la col·laboració dels artistes Manu Guix, Elena Gadel, Miki Núñez i Paula Giberga que, ja sigui com a solistes, en duet o de forma coral, portaran les cançons a l'escenari aquesta tardor en quatre concerts a l'Auditori de Girona. Com a novetat, enguany preveuen fer dos concerts al matí, per apropar-se al públic familiar.

La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya (SCCC), el projecte musical que impulsa la Fundació Metalquimia, se suma a les propostes de cultura segura i tornarà als escenaris aquesta tardor per presentar el seu darrer treball, 'Emociona't amb 25 anys de cançons'. En total es faran quatre concerts entre el 27 i el 29 de novembre a l'Auditori de Girona, amb el 50% d'aforament de la sala per garantir les mesures de prevenció i seguretat de la covid-19. Com a novetat, dos dels concerts programats seran matinals amb l'objectiu d'arribar al públic familiar. Les entrades es posaran a la venda aquest dimecres.

'Emociona't amb 25 anys de cançons' és el primer projecte del cicle 'Emociona't' i neix amb l'objectiu de celebrar el quart de segle d'una de les discogràfiques catalanes més emblemàtiques, Música Global fundada a Girona el 1995 per Salvi Cufí.

El nou treball ha comptat amb la participació dels cantants Manu Guix, Elena Gadel, Miki Núnez i Paula Giberga, a més de la Polifònica de Puig-reig, que interpretaran les peces més emblemàtiques que han marcat la trajectòria de la discogràfica i també de la música catalana recent, reversionant cançons de Blaumut, Doctor Prats, Lax'n'Busto, Gossos, Sopa de Cabra o Els Amics de les Arts, entre altres.

El director musical de la Simfònica de Cobla i Corda, Francesc Cassú, ha explicat que han hagut de fer un "cribratge" de cançons perquè, en una primera selecció, en tenien unes 200 sobre la taula. A partir d'aquí, van començar a descartar i a crear el fil argumental que volien crear. "Teníem clares d'entrada deu cançons però després vam anar veient que d'altres les podíem agrupar en una mena de barreja", ha explicat. Un cop escollides, la feina va ser crear els arranjaments musicals pensant en que es toquessin i interpretessin en el format de la Simfònica de Cobla i Corda.

L'enregistrament del nou treball de la Simfònica de Cobla i Corda va començar el juliol passat a l'Auditori de Girona i s'ha completat aquests primers dies de setembre a l'estudi 44.1 d'Aiguaviva, on aquest dimarts s'ha fet una presentació amb la participació de Josep Lagares, president executiu de Metalquimia; Salvi Cufí, president de Música Global; Francesc Cassú, director musical de la Simfònica de Cobla i Corda; Jaume Lleixà, director tècnic de la SCCC, i els solistes que participen al projecte.

Entres els solistes, dues cares conegudes per a la SCCC, les de Manu Guix i Elena Gadel al costat de dos cantants que s'estrenen enguany: Miki Núñez i Paula Giberga. Tots dos han expressat que és gairebé complir un "somni" poder tocar a l'escenari acompanyats de tota una simfònica.

Josep Lagares, impulsor del projecte des de la Fundació Metalquimia, ha destacat que mantenint aquesta cita anual a l'Auditori de Girona volen llençar "un missatge de valentia" i demostrar que es pot apostar per la cultura fins i tot en moments tan complicats com els actuals. "Si es prenen totes les precaucions necessàries, la cultura és segura i en podem continuar gaudint perquè el sector cultural ens necessita més que mai", ha afegit.

Per la seva part, Salvi Cufí ha destacat que el disc que es presentarà al novembre a l'Auditori de Girona és un recull de les cançons més populars d'aquests 25 anys d'èxits de Música Global.

Francesc Cassú ha explicat que amb els arranjaments han intentat aconseguir "alguna cosa nova i original, fer que les 25 cançons del disc tinguin una nova vida".

Fusió de talent

La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya és un projecte únic que combina l'experiència i el coneixement dels mestres de la cobla La Principal de la Bisbal, amb la força i la il·lusió dels joves talents de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines.

La formació va néixer l'any 2008, impulsat per l'empresa gironina Metalquimia i per la Fundació Metalquimia, com a projecte musical innovador, amb l'objectiu de crear una orquestra simfònica catalana de gran format, que unís els instruments de corda i percussió d'una orquestra simfònica convencional i el personalíssim so dels instruments de vent de la cobla.