53 obres opten al 40è premi Just Manuel Casero de novel·la curta

Fins a 53 obres de novel·la curta opten a guanyar la 40a edició del premi Just Manuel Casero que s'entregarà el divendres 30 d'octubre a les vuit del vespre. Aquesta xifra es tracta d'un increment en el nombre de participants respecte l'any passat, quan estaven al voltant de les 40. Un dels impulsors del premi, Guillem Terribas, ha detallat que "més quantitat no vol dir més qualitat", però es mostra satisfet per l'interès generat del guardó per a molts autors novells. Aquest any, l'organització ha suprimit la figura del finalista i nombrarà tan sols el nom del guanyador del premi. Pel que fa a la dotació econòmica, arribarà als 2.500 euros, 200 més que les edicions anteriors. L'editorial Empúries seguirà publicant l'obra guanyadora.

Els premis de novel·la curta Just Manuel Casero arriben a la 40a edició en un estat de salut immillorable. Aquest any s'hi han presentat 53 obres literàries, una desena més que l'any passat. Un dels impulsors dels premis, Guillem Terribas, ha detallat que el fet "que hi hagi moltes obres és perfecte". De tota manera, el també fundador de la Llibreria 22 ha destacat que "més quantitat no vol dir més qualitat".

Des d'aquest dimarts les 53 obres ja estan a mans del jurat, que és el mateix de les últimes edicions dels premis. Ara, cada membre del jurat es repartirà les obres candidates a guanyar el premi i compartirà amb la resta del jurat les obres que consideri més bones per guanyar el guardó.

Per altra banda, aquest any s'han modificat les bases dels premis literaris per eliminar la figura del finalista. Segons Terribas, fins ara sempre s'havia nomenat un finalista però que no hi havia cap editorial tancada amb qui publicar l'obra. Ara, s'ha optat per suprimir aquesta figura, tot i que des del jurat asseguren que seguiran fent gestions perquè les novel·les que no guanyin al premi puguin publicar-se en alguna editorial.

Per altra banda, el guanyador rebrà 2.500 euros de premi, 200 més que altres anys. A més, es manté el conveni amb l'editorial Empúries per publicar la novel·la curta del guanyador del premi.

L'acte d'entrega dels premis es farà el divendres 30 d'octubre a les vuit del vespre a la Sala la Planeta de Girona. L'entrada serà gratuïta i no caldrà inscripció prèvia tot i les restriccions sanitàries. Els organitzadors han avisat que l'aforament de la sala serà, previsiblement, del 50% del total de butaques, però han instal·lat càmeres a la sala per tal que unes 30 o 40 persones més ho puguin seguir en directe des del pis de dalt de la Planeta, per si s'exhaurissin les localitats.

De cara a la 40a edició, Guillem Terribas ha destacat que no han preparat cap acte destacat per celebrar l'aniversari. L'impulsor dels premis ha recordat que cada any fan actes d'homenatge i activitats especials. "Sempre hem estat exigents", ha afegit Terribas.

Aquest any el que sí que hi haurà és un homenatge al mateix Just Manuel Casero. Anirà a càrrec de la seva família i se centrarà en "la seva feina d'escriptor", ha detallat el seu fill, Roger Casero. Segons Roger Casero aquesta és la faceta que "més l'uneix amb la Llibreria 22 i amb el premi de novel·la curta". L'acte comptarà amb diversos dels néts de Casero llegint la seva obra i també hi haurà obres musicals que interpretaran alguns d'ells a la sala de la Planeta.

Perucho i Carner, a la proposta de poesia

En paral·lel a l'entrega dels premis de novel·la curta, el dimarts 27 d'octubre arrencarà la XXVIII proposta de poesia amb un recital de Laura Pau i Josep Pedrals de l'obra 'El Mèdium' de Joan Perucho. Segons ha detallat un dels directors de la Planeta, Pere Puig, la poesia és una de les facetes "menys conegudes" de l'autor. 'El Mèdium' és una obra que compara un exorcisme amb totes les pèrdues que va haver de suportar la població després de la Guerra Civil.

El dimecres 28 el poeta Elies Barberà farà un recital de la seva obra. Es tracta d'un poeta amb "molt de prestigi" procedent del País Valencià però que Puig ha lamentat la falta de difusió de la seva obra. Per això el 28 d'octubre el públic gironí tindrà l'oportunitat de veure "un recorregut per la seva obra" de forma "molt intimista".

L'endemà hi haurà un dels espectacles més esperat. Es tracta d'un record a tota la correspondència de Josep Carner des de l'exili. Sílvia Bel i Rosa Renom han volgut investigar sobre quina relació va tenir el poeta una vegada va exiliar-se a Mèxic, des d'on es descobrirà una part de la seva vida ocultada. Segons han avançat Terribas i Puig, el poeta va cartejar-se amb Mercè Rodoreda i altres artistes per saber quina era la situació que es vivia a Catalunya i també per consultar-los detalls de les seves obres. Aquest espectacle serà de pagament.

També ho serà la del dissabte 31, en què Núria Corominas, Maria Jover i Mariantònia Salas presentaran les figueres d'Anna Akhmàtova i Marina Tsevetàieva. Es tracta d'un espectacle de música, poesia i teatre que acostaran les dues poetesses russes que van viure la repressió de l'stalinisme.