Figueres programa 20 espectacles culturals fins a finals de 2020

Figueres Cultura ha programat 20 espectacles entre el setembre i el desembre d'aquest 2020 en una temporada unificada entre diferents programadors i festivals. Algunes de les estrenes són 'T'estimo si he begut' de Dagoll Dagom, T de Teatre i la Brutal que es podrà veure el 17 d'octubre al teatre el Jardí. Aquest desembre Figueres també acollirà la producció nacional de circ 'Estat d'emergència', que aquest estiu s'ha estrenat al Grec. Per altra banda, Figueres recuperarà onze propostes culturals que es van haver d'ajornar durant el confinament. Es tracta d'obres com 'La dona del 600' o el concert de Marc Parrot. Les entrades es posaran a la venda a partir d'aquest dijous a les set del vespre.

El teatre municipal de Figueres recupera l'activitat a partir d'aquest setembre amb la programació de 20 espectacles fins a finals d'any. Albert Pla serà l'encarregat d'estrenar la temporada cultural d'aquest últim trimestre de l'any el dissabte 26 de setembre presentant 'Miedo'. Es tracta d'un espectacle que ja havia de presentar a la primavera, però a causa del confinament es va haver d'anul·lar.

De fet, hi ha onze propostes que van quedar ajornades per aquest motiu que ara s'han reubicat en la programació de la tardor. És el cas de 'La dona del 600', 'Els ocells', 'Calma' o 'El pequeño poni'. El públic que havia comprat les entrades les ha pogut mantenir, tot i que s'han reubicat les butaques per tal de garantir que es compleixen les mesures sanitàries. Els espectadors, però, també han tingut l'oportunitat de demanar la devolució de l'import.

Pel que fa a les nou novetats, en destaca l'obra 'T'estimo si he begut'. Es tracta d'una producció de Dagoll Dagom, T de Teatre i la Brutal amb un text escrit per Empar Moliner. Es tracta d'un espectacle amb cançons a partir dels relats singulars o còmics de l'escriptora. L'obra, dirigida per David Selvas, es podrà veure el 17 d'octubre.

Per altra banda, el teatre municipal també acollirà el monòleg 'Les coses excepcionals' de Pau Roca i '360 grams' d'Aida Vilaró, dos cants a la vida que parteixen des de diferents punts de vista de la mort.

La companyia Brodas Bros també farà parada a Figueres per presentar el seu número de dansa 'Around the world' que barreja hip-hop amb projeccions i làsers. Els amants del circ també tindran una cita al teatre el Jardí perquè aquest desembre acollirà 'Estat d'emergència' una producció nacional de circ que aquest estiu s'ha presentat al festival Grec i que aquest hivern farà gira per tot Catalunya.

A nivell musical, Paula Bonet i Ramon Rodríguez presenten 'Quema la memoria', un espectacle que combina música i pintura en directe. Es tracta de l'única funció a les comarques gironines i es podrà veure a l'Auditori Caputxins aquest octubre.

Per últim, en les novetats familiars es podrà veure l'espectacle de carrer Asteroid de la companyia Campi Qui Pugui, a la plaça Josep Pla, i pel pont de desembre la companyia Teatre Nu portarà una adaptació de la popular rondalla catalana d'en Patufet a La Cate.

A aquestes propostes, entre d'altres, s'hi sumen tres concerts posposats de Joventuts Musicals de Figueres, amb les formacions Bärhof Ensemble, Laia Fabra i Marta Viñas i Criatures, i la programació habitual de l'entitat La Cate amb espectacles de teatre amateur, el cicle musical 66 butaques amb els concerts ajornats de Rusó Sala, Ferran Palau i Marina Herlop, el cinema clàssic i les projeccions d'òperes i, per als més petits, el cicle de putxinel·lis.

Les entrades es posaran a la venda a partir d'aquest dijous a les set de la tarda a les taquilles i mitja hora més tard -a dos quarts de vuit- a través de la pàgina web. De moment, tan sols es podran comprar les obres programades entre el setembre i l'octubre a l'espera de com evoluciona la pandèmia de cara als propers mesos.