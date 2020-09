Tot el llegat de Ferrater Mora ja és en mans de la UdG

La segona part del llegat de Josep Ferrater Mora ja ha arribat a la Universitat de Girona, provinent dels Estats Units, per completar l'arxiu que hi ha a la biblioteca del Campus del Barri Vell. Aquesta nova documentació permetrà «mantenir la UdG com a centre de referència per a la investigació de la filosofia catalana i espanyola del segle XX, i en l'estudi del pensament a l'exili», segons destaca la institució.

La donació de llibres, materials i documents ha estat feta per Clifford P. Cohn, fill de la professora Priscilla Cohn, vídua de Ferrater Mora, que va morir el 2019.

El filòsof i assagista, poc abans de morir el gener de 1991, va dir a la seva esposa que desitjava que la seva biblioteca personal i tota la seva documentació fos entregada a la Càtedra gironina que duia el seu nom. Cohn va respectar la voluntat del seu marit i va donar la biblioteca, que contenia 7.255 volums i 156 títols de publicacions periòdiques, a més dels papers privats, pel·lícules i correspondència del filòsof, però se'n va quedar la part més personal, deixant instruccions perquè finalment arribessin a Girona.

Els materials d'aquesta segona part del Llegat Ferrater Mora seran de «vital importància» per a l'estudi de l'obra i la figura de Josep Ferrater Mora, així com també de Cohn, filosofa i gran col·laboradora de la càtedra, segons assenyala el professor Joan Vergés, director de la Càtedra Ferrater Mora de la UdG.