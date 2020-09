Mirabet, «Fairfly», «Calma» i Los Hermanos Cubero, a Banyoles

Ramon Mirabet, Fairfly de La Calòrica, Calma de Guillem Albà, Los Hermanos Cubero, Sanjosex o Marco Mezquida són algunes de la trentena de propostes que passaran en els pròxims mesos per Banyoles.

En l'apartat d'arts escèniques, hi ha prevista una desena d'espectacles, alguns dels quals es van haver de suspendre per la pandèmia i que s'han pogut reprogramar al Teatre Municipal o la Factoria d'Arts Escèniques, com l'exitosa Fairfly (Premi Butaca al Millor Espectacle de Petit Format, Premi Max al Millor Espectacle Revelació), Peccatum de Toni Gomila i Catalina Florit o El col·loqui, amb en Peyu.

Calma, de Guillem Albà; Els Brugarol de Ramon Madaula -dins la programació del festival Temporada Alta- o Angelus Novus dels banyolins Eironeia són altres cites teatrals previstes per aquesta tardor a la capital del Pla de l'Estany.

En la programació musical, destaquen noms com Los hermanos Cubero, Ramon Mirabet, Sanjosex, The New Catalan Ensemble o Marco Mezquida, amb un homenatge a Beethoven.

El darrer Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Enric Casasses, presentarà a l'Auditori l'espectacle musical El nus la flor, al costat de Maria Mauri i Daniel Arinyo, i, pel que fa a la programació familiar, sobresurten espectacles com Botànica oculta, una proposta per a tots els públics emmarcat en la commemoració de l'Any Perucho i Experiències, del bombollaire Pep Bou.

Les entrades per a la nova programació de Cultura Banyoles ja estan a la venda. Per adaptar-se a les restriccions sanitàries, la capacitat dels recintes s'ha restringit a la meitat, no hi haurà venda anticipada d'entrades el mateix dia de l'espectacle i caldrà ser-hi 20 minuts abans perquè l'accés sigui esglaonat.



Exposicions als museus

Als Museus de Banyoles per a l'últim quadrimestre de 2020 inclou les dues exposicions de producció pròpia Ernest Costa. Notari del territori, que es pot veure al Museu Darder, i Denominació d'Origen Banyoles: Passat, present i futur del comerç de proximitat, al Museu Arqueològic.

Les visites al monestir i a l'arqueta de Sant Martirià, Vilauba en 3D, les visites al poblat neolític de la Draga i la visita al Museu Darder amb el senyor Darder, entre altres, completen la programació dels Museus de Banyoles per al final d'aquest any tan atípic i difícil per al sector cultural.