Premis Max a Forqué i Homar per dues produccions saltenques

Els actors Lluís Homar i Verónica Forqué s'han endut dos premis Max de Teatre per dos muntages de la productora saltenca Bitò. Homar ha estat reconegut amb el Max al millor actor protagonista per la seva interpretació a La neta del senyor Linh, una obra produïda per Temporada Alta -gestionat per Bitò- i el Teatre Lliure al 2018 dirigida per Guy Cassiers i estrenada al Canal de Salt. En el cas de Forqué ha rebut el premi a la millor actriu protagonista per a Las cosas que sé que son verdad, una producció de Bitò, Octubre i Teatros del Canal amb text d'Andrew Bovell i direcció de Julián Fuentes Reta.

Amb tot, la gran guanyadora de la nit dels Max va ser Jauría, l'obra de Jordi Casanovas a partir de les transcripcions del judici de La Manada de Pamplona. Guardonada amb el premi al millor espectacle de teatre i a la millor adaptació o versió d'obra teatral, es veurà al Jardí de Figueres el 31 de gener del 2021.