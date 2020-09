Quatre concerts de la SCCC amb els èxits de Música Global

La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya (SCCC) donarà un nou aire a «la banda sonora del país» a partir de les cançons de la discogràfica Música Global en un disc i quatre concerts a l'Auditori de Girona. El projecte Emociona't amb 25 anys de cançons, amb què celebra el quart de segle del segell, passa dels dos concerts habituals a quatre del 27 al 29 de novembre, dels quals dos seran al matí per obrir-se al públic familiar. Les actuacions, que comptaran amb la col·laboració de Manu Guix, Elena Gadel, Miki Núñez i Paula Giberga, es faran amb el 50% d'aforament de la sala per les mesures preventives contra la covid-19. Les entrades surten a la venda avui.

Els integrants de la formació impulsada per Metalquímia, els quatre artistes convidats i la Polifònica de Puig-reig interpretaran algunes de les peces més emblemàtiques sorgides de la discogràfica Música Global, fundada a Girona el 1995 per Salvi Cufí, com Camins de Sopa de Cabra, Si vens de Ja t'ho diré o Escriurem, del mateix Núñez. També s'hi recuperaran cançons de Blaumut, Gossos o els Amics de les Arts «cribrades» d'entre les prop de 200 que tenien sobre la taula en un primer moment, segons va explicar el director musical de la SCCC, Francesc Cassú, que s'ha encarregat dels arranjaments juntament amb Adrià Barbosa, per «donar-los una nova vida».

L'enregistrament del nou treball de la SCCC va començar el juliol a l'Auditori de Girona i s'ha completat ara a l'estudi 44.1 d'Aiguaviva. Entres els solistes, dues cares conegudes per a la SCCC, les de Manu Guix i Elena Gadel al costat de dos cantants que s'estrenen enguany: Miki Núñez i Paula Giberga. Tots dos reconeixien ahir que és gairebé complir un «somni» poder tocar a l'escenari aixoplugats per la setantena de músics d'una simfònica.

Josep Lagares, impulsor del projecte des de la Fundació Metalquímia, subratllava ahir que han volgut mantenir la cita anual a l'Auditori de Girona volen llençar «un missatge de valentia» i demostrar que es pot apostar per la cultura fins i tot en moments tan complicats com els actuals.