Figueres reactiva la cultura

Després de mesos a mig gas per la pandèmia i del primer tastet amb les Nits d'Acústica, Figueres enceta aquest mes una temporada en què per primera vegada s'ha unificat la programació de tots els equipaments culturals i els festivals de la ciutat. Només en l'apartat d'arts escèniques i musicals programades des de Figueres Cultura hi ha una vintena de propostes, a les quals cal sumar les d'altres programadors, com La Cate o Joventuts Musicals de Figueres, i festivals que es van haver d'ajornar per la situació sanitària, com el de Jazz d'aquesta setmana, el Còmic o el Figueres es mou.

D'entre la vintena de propostes d'arts escèniques, n'hi ha onze que s'han reprogramat després del confinament, com Els ocells de La Calòrica o La dona del 600. Entre les novetats hi ha, per exemple, T'estimo si he begut de Dagoll Dagom, T de Teatre i La Brutal, amb text d'Empar Moliner i direcció de David Selvas o el monòleg Les coses excepcionals, amb Pau Roca.

Els muntatges de gran format que es podran veure al Teatre Municipal el Jardí són l'espectacle de dansa urbana Around the world de Brodas Bros, i la primera producció nacional de circ Estat d'emergència, que després d'estrenar-se aquest estiu al Grec farà gira per diversos escenaris gironins.

En l'apartat musical, com a complement a les actuacions ajornades d'Albert Pla, Marc Parrot i Anna Roig, destaca l'única funció prevista a les comarques gironines de la fusió sobre l'escenari de l'art de Paula Bonet i la música de Ramón Rodríguez de The New Raemon, Quema la memoria.

Pel que fa al públic familiar, podrà veure l'espectacle de carrer Asteroid de la companyia Campi Qui Pugui o una adaptació d'en Patufet a càrrec de Teatre Nu.

A aquestes propostes, entre d'altres, s'hi sumen tres concerts posposats de Joventuts Musicals de Figueres, amb les formacions Bärhof Ensemble, Laia Fabra i Marta Viñas i Criatures, i la programació habitual de La Cate amb teatre amateur, el cicle musical 66 butaques amb els concerts ajornats de Rusó Sala, Ferran Palau i Marina Herlop, el cinema clàssic i les projeccions d'òperes, entre d'altres.

La venda d'entrades comença aquesta tarda a la taquilla del Jardí i al web www.figueresaescena.cat, però només es podran comprar tiquets per als espectacles ajornats i els nous de setembre i octubre. La resta s'aniran obrint mes a mes, per adaptar-se a les normatives de cada moment.



El Festival de Jazz, a punt

Pel que fa als festivals ajornats i readaptats al context del coronavirus, començaran demà mateix amb el 26è Festival de Jazz de Figueres. S'allargarà fins diumenge i tindrà Jazz Ladies i Professor Cunningham and His Old School com a caps de cartell.

El festival Còmic, previst originalment per Setmana Santa, tindrà lloc del 16 al 20 de setembre amb espectacles com el de Pepa Plana i Noël Olivé Veus que no veus; El gallardo español d'en Peyu o El Soterrani, Monòlegs en Català. Tancarà l'edició d'enguany Quim Masferrer amb Bona gent.

Del 4 a l'11 d'octubre hi ha programada la setena edició de Figueres es Mou, que tot i les circumstàncies, vol omplir els carrers de la capital alt-empordanesa de dansa amb espectacles de proximitat.



Empordaneses artistes

A la programació del Museu de l'Empordà hi destaca la mostra Pintar, crear, viure. Dones artistes a l'Alt Empordà (1830-1939), prevista del 3 d'octubre al 10 de gener. Es tracta d'una aproximació a trenta-una artistes, nascudes entre 1830 i 1939 a la comarca o bé que s'hi van establir, algunes de les quals han estat reconegudes, mentre que d'altres ha calgut rescatar-les de l'oblit. La mostra és fruit d'una important recerca, també en fons familiars i institucionals, per aportar una mica de llum sobre la creació femenina.

També hi ha prevista l'onzena edició d'Empordoneses, que retrà homenatge a la figura de Narcís Monturiol coincidint amb el 200 aniversari del seu naixement.