Temporada Alta ven el 42% de les entrades després del primer dia de venda al públic

El festival de Temporada Alta ha venut 6.824 entrades de les 16.250 localitats disponibles, que representa un 42%. Aquest dijous s'ha obert la venda d'entrades al públic general i fins a les cinc de la tarda ja s'havia assolit aquesta xifra. Es tracta d'una proporció superior a l'any passat, quan en el primer dia es va vendre un 30% de les localitats. De fet, en les dues primeres hores ja s'havien venut 400 entrades més que el 2019. De tota manera, les restriccions sanitàries han obligat a reduir l'aforament i per això aquest any hi ha 37.484 localitats de menys. Amb l'objectiu d'augmentar l'oferta, el festival ha decidit augmentar en quatre funcions que s'oferiran de tres espectacles.

Aquest dijous s'ha ofert un nou passi de l'obra 'Eva contra Eva' el dijous 29 d'octubre a dos quarts de deu de la nit al Teatre Municipal de Girona. També hi haurà una funció més d''Els Brugarol', de Ramon Madaula, el dissabte 24 de novembre a dos quarts de nou del vespre al Teatre de Salt. Per últim, el festival ha posat a la venda dues funcions més de 'Les aventures del lleó vergonyós' d'El Pot Petit pel dissabte 31 d'octubre a les dotze del migdia i a les quatre de la tarda també al Teatre de Salt.

A aquestes cal sumar-hi les vuit noves funcions que el certamen d'arts escèniques va anunciar aquest dimecres a la tarda després de posar a la venda les primeres entrades per als socis de la Ciutat Invisible.

Des de les 9 del matí, al Teatre Municipal de Girona, hi ha hagut instal·lat un sistema de venda simultània i amb gestió de torn (6 punts de venda, inclosa una de ràpida per a fins 3 esdeveniments) oberta fins a les 15h. Aquestes 6 hores d'assessorament i venda d'entrades intensiva han tingut, un any més, una bona acollida per part del públic que l'utilitza, i permet reduir considerablement el temps d'espera i les cues per adquirir les entrades. De tota manera la venda per internet creix any rere any.