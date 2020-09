El Sónar+D celebrarà una edició virtual i presencial amb més de 140 artistes

El Sónar+D CCCB 2020 celebrarà una edició extraordinària en formats virtual i presencial amb 140 artistes i ponents participen en més de 70 activitats entre concerts, debats, Dj sets, workshops, exposicions i nous formats com vídeo càpsules produïdes per al festival. El 18 i 19 de setembre Sónar retransmet tota la programació en dos canals de streaming i amb continguts exclusius de pagament. L'oferta conviurà amb activitats en viu al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona amb aforament limitat. El programa inclou estrenes i shows exclusius de Max Cooper, Ryoji Ikeda, Nicola Cruz, Morad, Ms Nina, El Niño de Elche, i la xerrada entre Holly Herndon i Richie Hawtin. Les actuacions d'Arca i Maria Arnal i Marcel Bagés es podran seguir, a més d'en línia, en viu.

Els responsables de l'esdeveniment expliquen en un comunicat que la cita «proposa atendre principalment les necessitats i inquietuds de les comunitats locals, així com destacar les millors idees per al present i el futur immediats». El programa d'activitats s'ofereix com una finestra excepcional per mostrar el talent artístic, científic i tecnològic de Barcelona i de Catalunya. Més de 44 artistes locals protagonitzen el gruix de la programació musical i audiovisual.

El programa de conferències debats i presentacions d'aquesta edició girarà al voltant de cinc eixos temàtics: el tema principal serà la ciència i el seu enfocament transdisciplinar en els camps de la bioacústica, la neurociència, el biohacking i el canvi climàtic.