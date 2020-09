Temporada Alta ven en un dia més del 40% de les entrades

El festival Temporada Alta ja ha venut un total de 6.824 entrades per a l'edició més atípica de la seva història. Tal com va informar ahir l'organització de la cita cultural, aquesta xifra representa un 42% de les 16.250 localitats que hi haurà disponibles enguany. L'any passat, al mateix dia, s'havien venut el 30% de les entrades. Cal tenir en compte que, a causa de les restriccions obligades per la Covid-19 amb la consegüent reducció de l'aforament, la xifra d'entrades que s'han posat a la venda enguany és de 37.484 menys que l'any passat, amb 53.734 localitats.

Molly Bloom de Jan Lawers i la Need Company, Tiburón de Lagartijas tiradas al sol, Inventions de Mal Pelo i Què més vivia en aquell lloc, tret de nosaltres? de La filla del capità van ser ahir els primers espectacles a exhaurir totes les entrades que s'havien posat a la venda. Bitò Produccions, responsable de l'organització del festival de tardor, va informar ahir a la tarda que el primer dia de venda d'entrades va transcorre «sense incidències importants» si bé a primera hora del matí hi va haver un pic de demanda lleugerament superior a l'any passat. Durant les dues primeres hores del matí, es van vendre 400 entrades més respecte a l'any passat, tot i que amb el pas de les hores la venda es va anar estabilitzant.

Des de les 9 del matí, al Teatre Municipal de Girona, hi va haver instal·lat un sistema de venda simultània i amb gestió de torn oberta fins a les 3 del migdia. Aquestes 6 hores d'assessorament i venda d'entrades intensiva van tenir «una bona acollida per part del públic que l'utilitza», atès que permet reduir el temps d'espera i les cues per adquirir les entrades. El festival destaca que no obstant això, la venda a través del canal d'internet segueix enguany a l'alça com en els darrers anys.



Quatre noves funcions

Per intentar donar resposta a la gran demanda d'entrades, Temporada Alta va anunciar ahir quatre noves funcions de tres dels espectacles programats. Concretament, s'ha programat una nova funció de l'obra Eva contra Eva -el dijous 29 d'octubre a 2/4 de 10 de la nit al Teatre Municipal de Girona- i una nova funció d' Els Brugarol, de Ramon Madaula -el dissabte 24 d'octubre a 2/4 de 9 del vespre al Teatre de Salt-. Així mateix, hi haurà dues representacions més de l'espectacle familiar Les aventures del lleó vergonyós d'El Pot Petit el dissabte 31 d'octubre a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda també al Teatre de Salt.

Aquestes noves funcions se sumen a les ja anunciades el passat dimecres dels espectacles Bouvetøya de Julio Manrique, La gavina d'Àlex Rigola, T'estimo si he begut de David Selvas i Empar Moliner, Teatro Amazonas d'Azkona & Toloza, Corpus de Xavier Bovés, Molly Bloom de Jan Lauwers i Viviane De Muynck, 53 diumenges de Cesc Gay i Història d'un senglar de Gabriel Calderón.

Per reivindicar el valor de la cultura en temps de pandèmia, el veterà festival gironí ha elaborat per a aquesta edició un exhaustiu protocol de seguretat per a totes les seves funcions. A banda de reduir notablement el nombre d'espectacles i els aforaments dels espais, entre funció i funció, els espais seran desinfectats.a