L'Inund'ART es desconfina a la tardor

El festival d'art contemporani de Girona Inund'ART ha posat en marxa la seva quinzena edició que se celebrarà durant els mesos de setembre i octubre després que s'hagués d'ajornar el passat mes de juny a causa de la pandèmia. Tot i les limitacions derivades de la pandèmia sanitària, amb una notable reducció de les propostes del que és habitual, l'organització ha volgut mantenir la celebració de la proposta cultural.

El passat dimecres el festival va engegar motors amb la inauguració d'una exposició col·lectiva a la Casa de Cultura de Girona, en què participen una desena d'artistes d'arts visuals. Destaca el treball d'Anna III que presenta Objective Change, una instal·lació fotogràfica guardonada amb el projecte Art per Tot que promouen l'Agència Catalana de Joventut, l'Institut Balear de la Joventut i el Départament des Pyrénées-Orientales.

Segons destaca l'organització, un altre de les propostes destacades d'aquesta exposició col·lectiva és el treball d'Urban Rice que presenta Mirades, una mostra creada especialment a l'espai de les finestres de la Casa de Cultura de Girona, en què l'artista, a través de l'art urbà i el grafit, exposa dos retrats de grans dimensions per parlar sobre els diferents estats d'ànim en temps de covid representats a través de la mirada i de franges de color com a metàfora. Aquesta acció artística és el projecte seleccionat com a Menció Especial d'Art Jove promogut per la Coordinadora de Joventut de Girona amb la voluntat de potenciar també el talent de joves artistes en els camps de les arts visuals. A la mostra col·lectiva també participen Jordi Armengol, Roser o el Oduber Collectif Agit'Hé.



Recorreguts sensitius

Una de les principals novetats d'aquesta edició del la mostra d'art contemporani és l'ampliació del nombre de recorreguts sensitius i altres accions als carrers i espais públics de la ciutat que tindran lloc durant el mes vinent, principalment el cap de setmana del 16 al 18 d'octubre. Des de fa anys, el festival aposta per oferir una proposta més vivencial i interactiva perquè l'espectador participi, experimenti i senti la cultura.

Dels recorreguts sensitius que estan programats per aquesta edició destaca l'acció artística interactiva Un buit d'emocions, de la Nave Va, una història sobre els canvis, les pèrdues i els dols pels buits quotidians que es podrà veure al Jardinet de la Força Vella. Una altra de les accions destacades és Shi, de Núria Mancebo, Anna Fusté i Anna Faure, un espectacle que planteja una sinergia imprevisible entre el públic, la música i la imatge projectada, que tindrà lloc a La Carbonera.

El festival també ha decidit apostar per la música programant les propostes del pianista i artista multidisciplinari Xavi Lloses que presentarà a l'Inund'ART Apiana't de mi. De les instal·lacions i performances programades per enguany l'organització també destacar el projecte participatiu Micro-Còsmics, de Mercè Ribera, a la plaça de les Olles; La Cérémonie du Thym, d'Alice Buade, a la plaça de les Voltes, i Hilum, de Melina Peña, a la Rambla.