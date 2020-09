El Museu del Joguet torna a ser reconegut per Tripadvisor

El Museu del Joguet de Catalunya a Figueres ha estat novament guardonat pel popular portal Tripadvisor gràcies a les continuades avaluacions d'excel·lència fetes per les persones que van visitar l'equipament durant el 2019, segons informa el mateix centre.

Aquesta darrera distinció, el 2020 Travellers' Choice, és «el reconeixement dels nostres visitants a la qualitat de la col·lecció, als serveis del Museu i a l'atenció del personal, i ens esperona a continuar treballant per a millorar encara més la nostra tasca» segons assenyala la direcció del museu en una nota de premsa. El portal Triapdvisor té en compte tant la qualitat de les opinions rebudes en els darrers dotze mesos com, en el cas de les valoracions positives, el nombre acumulat en els darrers cinc anys i la qualitat dels arguments que s'hi han fet servir per atorgar la seva distinció d'excel·lència.

El Museu del Joguet va obrir portes el 1982 i compta amb quatre mil peces exposades d'una col·lecció de més de quinze mil jocs i joguines.