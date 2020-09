Navarro publica «L'entrevista», la seva segona novel·la, ambientada a Girona

El geògraf i exregidor de la CUP a Girona, Jordi Navarro, acaba de publicar la seva segona novel·la, L'entrevista, protagonitzada per un jove gironí, ambiciós i ben format, que a partir d'una entrevista de feina veurà com la seva vida és a punt de fer un gir radical i que el futur de la humanitat depèn d'ell. «Hi aprofundeixo en la naturalesa de l'ésser humà i de la mateixa societat humana, regida pels valors del neoliberalisme», explica Navarro, que destaca que és una novel·la amb «rerefons de crítica social dels nostres dies».

Editada per La Gamberra i ambientada a Girona -ciutat que l'autor defineix com «un excel·lent escenari literari ideal per a la creació», narra una història que «es reivindica universal des de la localitat». A diferència de la seva primera obra de narrativa, Pedres i boira, on barrejava l'assaig, la novel·la i la crònica històrica entorn del Barri Vell, aquesta és «una novel·la pura i dura».

La presentació, encara sense data fixada, serà aquest mes amb la voluntat d'unir literatura, gastronomia i música.