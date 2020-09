Setena temporada del cicle «Música per a tothom» amb divuit concerts gratuïts

L'Associació Cultural Magic Room i el Centre Cívic Pla de Palau de Girona encetaran aquest octubre la setena temporada del cicle Música per a tothom amb el pianista i pedagog brasiler Cláudio Suzin. Hi passaran el músic andalús Alex Guitar García, representant oficial a l'Estat de la famosa marca de guitarres nord-americanes National Resophonic; la cantant cubana Mane Ferret o la gironina resident a Londres Marianna Bernardini. També el gironí David Mauricio i el Quartet Moana seran presents al cicle, que manté el tarannà pedagògic dels altres anys. Així, aquest any estrenaran sessions de música folk argentina, sobre els anys daurats del cabaret i el vodevil a Catalunya o sobre els orígens de la música electrònica i del Theremin.

En total, fins al juny hi ha previstos divuit concerts de proximitat amb entrada gratuïta al Centre Cívic Pla de Palau, complint totes les mesures de seguretat, per això els aforaments seran limitats.