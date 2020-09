Les Bernardes canvia d'etapa amb quatre noves exposicions

Les Bernardes de Salt van inaugurar la setmana passada el cicle «Casualitats inexistents», que compta amb les exposicions de la pintora Regina Saura, el dissenyador Pete Sans, i les fotògrages Montse Campins i Mercè Ribera. Les mostres són el primer pas d'una nova etapa del centre, que vol configurar-se com un espai referent de cultura contemporània. Segons Robert Fàbregas, director de Les Bernardes, la covid-19 els ha servit per «accelerar el procés de convertir-se en un referent innovador». El cicle que presenten s'havia d'estrenar el mes de juny passat i allargar-se durant l'estiu, però la situació sanitària va obligar els organitzadors a ajonar-lo. Ara es podrà visitar fins al 30 d'octubre vinent.

L'exposició de Regina Saura porta per nom Trobades i té com a fil conductor la natura. Una artista amb recorregut i prestigi, Saura insta a preservar el patrimoni natural amb una mostra que li servirà per debutar format amb la seva primera instal·lació. Segons els organitzadors, però, Trobades també podria ser el nom del cicle expositiu, ja que tant Saura com Sans i Campins són amics amb trajectòries artístiques comunes i cap dels tres havia exposat abans les obres que ara presenten a l'Espai de Cultura de Salt.

Montse Campins concep la fotografia com un gest casual. Les obres que presenta a Les Bernardes són el resultat de manipular les imatges, tot generant noves realitats i estètiques. Per a l'artista, una fotografia simple o, fins i tot vulgar, pot tenir tantes potencialitats creatives com la capacitat humana pugui imaginar. L'exposició de Pete Sans també va en aquesta línia: a través de taps d'ampolles de cava, el dissenyador presenta tota una sèrie de cadires.

Finalment, a Perplexitat, l'exposició de Mercè Ribera, l'artista insta l'espectador a fer servir l'ironia per allunyar-se dels referents coneguts que no serveixen per entendre la seva obra, que surt «d'un món de caos, confusió i desconcert». A partir del mes de novembre, el centre acollirà dues exposicons sobre Balthus (1908-2001) i Andy Warhol (1928-1987).