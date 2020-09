El Festival de Jazz de Figueres tanca la seva 26a edició amb una ocupació del 80%

El Festival de Jazz de Figueres va tancar ahir la seva 26a edició, que va tenir una ocupació del 80% després d'haver superat «amb èxit» els entrebancs provocats per la covid-19. Amb l'organització de les Joventuts Musicals de Figueres i la direcció del músic Dani Alonso, s'han dut a terme sis propostes musicals: Jazz Ladies, Drop Collective, Hot Jazz Cats, Professor Cunningham and His Old School, Agustí Burriel i Movin' Wess.

Alba Albert, presidenta de les Joventuts Musicals de Figueres, explica que la decisió de buscar una nova data després d'haver d'ajornar l'original va ser «ferma», malgrat que la ciutat va ser una de les més afectades pels brots del virus. «Crèiem fermament que havíem de portar a terme aquesta edició per continuar contribuint a la normalització de la cultura a la nostra ciutat i, en conseqüència, a tot el país», va assegurar ahir Albert.

La presidenta de l'entitat va declarar també que, a través de la consolidació del festival, volen «demostrar la seva pluralitat i diversitat en la programació i donar a conèixer propostes poc accessibles al públic de les comarques gironines». Les Joventuts volen tornar a comptar amb la Mostra Jove de Combos de Música Moderna, així com amb la col·laboració del Cineclub Dioptria de Figueres. Amb tot, aquesta edició ha servit als organitzadors per «renovar les energies» per a les edicions que vindran, on volen tornar a ser una referència dins del panorama musical jazzístic. L'entitat assegura que la pròxima se celebrarà de l'11 al 13 de juny de l'any vinent.