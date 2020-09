El festival lloretenc Montphoto de fotografia de natura serà telemàtic

El festival Montphoto de fotografia de natura, un dels més destacats del món en el seu àmbit, serà el primer del sector a desenvolupar telemàticament tota la seva edició d'aquest any, que tindrà lloc del 30 de setembre al 3 d'octubre. Segons informa l'organització, les ponències i trobades habituals es realitzaran virtualment i, entre els participants, destaquen l'editora sènior del National Geographic per a projectes d'història natural, Kathy Moran.

El fundador i president de Finnature, Jari Peltomaki, protagonitzarà també una d'aquestes cites com a expert en vida salvatge a Finlàndia, igual que la guanyadora del guardó de fotografia de viatge del 2020, el prestigiós Travel Photographer of The Year, Katy Gómez.

Montphoto repartirà 25.000 euros en premis, als quals aspiren els autors de les més de 14.000 fotografies que s'han presentat a concurs procedents de 68 països diferents.