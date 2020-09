Girona busca un nou director per al Teatre Municipal

L'Ajuntament de Girona està a punt d'engegar el procés per triar un nou director per al Teatre Municipal, una plaça que està vacant des que a finals de juliol es va jubilar l'anterior responsable, Jep Sánchez. El procés de selecció per ocupar aquesta plaça d'alta direcció s'iniciarà durant aquest mes de setembre i la previsió, segons assenyalen fonts municipals, és que abans de finals d'any ja hi hagi una nova persona al capdavant de l'equipament escènic.

Serà un «Contracte temporal associat a un projecte de les arts escèniques» per ocupar la direcció del Teatre Municipal durant els propers quatre anys, més dos de pròrroga.

Nova direcció a l'Auditori

El relleu de Sànchez al Teatre Municipal no és l'únic canvi als equipaments culturals de la ciutat, ja que recentment el coordinador de l'Espai Marfà, David Ibáñez, ha guanyat el procés selectiu per dirigir l'Auditori-Palau de Congressos de Girona.

Al concurs públic per aquesta plaça hi havia vuit aspirants més, entre els quals l'exregidor i exdirector general de Patrimoni Joan Pluma, el tècnic de cultura Jaume Santaló; la coordinadora d'Apropa Cultura, Clàudia Torner, i Neus Vila, amb una llarga experiència en l'àmbit turístic al Consell Comarcal del Gironès.

A diferència del Teatre Municipal, la direcció de l'Auditori ha estat vacant durant anys. Inicialment l'havia ocupat Ramon Barnussell, però l'òrgan executiu va decidir prescindir-ne, per indicació de l'anterior alcalde, Carles Puigdemont, a principis de l'any 2012 amb l'argument d'estalviar-se el seu sou, d'uns 58.000 euros.

L'any 2015 es va obrir un concurs públic per recuperar aquesta figura i el va guanyar Marta Plascencia, que va rebre l'encàrrec de gestionar també Fira de Girona. Tanmateix, després dels sis mesos de prova, Fira de Girona va considerar que Plascencia no havia complert amb les expectatives i va decidir no renovar-li el contracte. Des d'aleshores, el càrrec estava vacant.

Segons constava en la convocatòria, la retribució anual del càrrec serà de 48.872,74 euros bruts, distribuïts en catorze mensualitats. El contracte serà de quatre anys i es podrà prorrogar per quatre més.