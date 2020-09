L'Espai Ter de Torroella recupera la programació estable

L'Espai Ter de Torroella de Montgrí recupera aquest setembre la seva programació estable, interrompuda al març per la pandèmia i ja ha posat a la venda les entrades dels primers espectacles com La dona del 600, de Pep Riera, que obre el cartell el 25 de setembre. Altres propostes són Els Brugarol, de Mònica Bofill, i dues cites de festival Temporada Alta com són E va contra Eva, de Sílvia Munt, i T'estimo si he begut, de Dagoll Dagom, La Brutal i T de Teatre. Esperando a Godot, sota la direcció d'Antonio Simón, i Romeo y Julieta, amb Alfonso Zurro al capdavant, completen la programació teatral, a la qual se suma l'òpera Madama Butterfly de Camerata Lírica d'Espanya.

També es recuperen dues actuacions musicals ajornades: el concert de Pau Vallvé i el de Koko Jean and The Tonics

Finalment, el circ tindrà cabuda de la mà de la companyia internacional Faltan 7 i l'espectacle Express.