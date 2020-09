L'Interfest trasllada a la Mirona els concerts de Los Chikos del Maíz i Sons of Aguirre

L'Interfest, que s'havia de celebrar a mitjans de març a Sant Feliu de Guíxols, recupera les actuacions de Los Chikos del Maíz i Sons of Aguirre. La cita organitzada per la promotora gironina La Tornada, que es va haver de suspendre per la pandèmia, es trasllada ara a la sala La Mirona de Salt amb concerts el 9 i 10 d'octubre.

Els dos concerts, els primers que les dues bandes oferiran a les comarques gironines des del llançament dels seus nous treballs, es celebraran amb aforament limitat, el públic assegut i mantenint totes les mesures de seguretat.

Per ara, assenyalen des de l'organització, les actuacions estan previstes a la terrassa exterior de la sala saltenca, on s'ha ofert música en viu tot l'estiu, però seguiran atents a l'evolució de les mesures aplicades a les sales de concerts per si, arribat el moment, pogués traslladar-se a l'interior del local. En cas que es facin a dins, es compliran totes les normatives per evitar contagis.

Les entrades ja estan a la venda i també s'ha activat un abonament de 20 euros per qui vulgui gaudir els dos concerts. Per la seva banda, totes les persones que ja tenien entrada pel festival i que l'han mantingut durant tot aquest temps, podran bescanviar-la per un codi per accedir-hi.

Presentació dels nous treballs

En el cas de Chikos del Maíz, la pandèmia els va obligar a aturar una gira que havia penjat el cartell d'entrades exhaurides a pràcticament totes les sales que havien trepitjat. La banda tornava als escenaris la tardor passada després de gairebé cinc anys d'inactivitat amb un nou disc , Comanchería, que ara presentaran per primera vegada a Girona.



Sons of Aguirre & Scila, per la seva banda, vivien també un moment dolç, amb la sortida del seu segon treball que els havia de dur als principals festivals de l'Estat al llarg de tot l'estiu. La banda de rap metal s'ha convertit als darrers anys en una de les grans revelacions del circuit espanyol amb unes cançons iròniques, divertides i compromeses i un directe trepidant. El concert de l'Interfest, a més, serà la primera oportunitat que tindrà el públic català per sentir les noves cançons.