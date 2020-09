La professora Mariàngela Vilallonga s'ha reincorporat a la Universitat de Girona després del seu pas per la conselleria de Cultura, on ha estat substituïda per Àngels Ponsa. Segons informava la mateixa Vilallonga ahir a les xarxes socials, ja s'ha fet efectiu el seu reingrés com a catedràtica de Llatí a la UdG.