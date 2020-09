Biel Mesquida i Vicenç Altaió, guardonats amb els premis literaris de Cadaqués

L'escriptor Vicenç Altaió ha rebut el premi Carles Rahola de periodisme per l'article '40 anys. Una Tarda de diumenge amb la Mercè del Mini Print Internacional de Cadaqués', publicat a la revista cultural i digital 'El Temps de les Arts'. De la seva banda, l'escriptor Biel Mesquida ha estat mereixedor del Premi Cadaqués a Quima Jaume per la trajectòria literària. El jurat ha volgut destacar, també, el "fort compromís" que Mesquida ha tingut com a intel·lectual en les causes polítiques a favor dels drets civils i culturals o en la normalització de l'ús del català en l'esfera científica.

Altaió, que va passar el confinament a Cadaqués, va publicar cada setmana un article entre la biografia íntima i geogràfica, el retrat i l'entrevista amb personatges vinculats al món cultural i artístic de la població, segons recorden els responsables dels guardons. A l'article premiat es retrata Mercè Barberà, directora i promotora del Mini Print Internacional de Cadaqués, així com el seu marit l'artista, gravador i promotor Pasqual Fort, mort el 1991.

Pel que fa a Mesquida, nascut a Castelló de la Plana el 1947, fill de mestres mallorquins, viu a Mallorca des de la seva infantesa. De ben jove es significà per les pràctiques d'escriptures avançades, tant per la seva temàtica (va ser dels primer escriptors que van tractar el món gai a la transició política), com per la inventiva en els gèneres literaris de la poesia a la prosa, així com per "la seva extraordinària qualitat idiomàtica textual, oral i sensual".

Als seus vint-i-sis anys es va donar a conèixer amb el llibre 'L'adolescent de sal', premi Prudenci Bertrana del 1973, que va sofrir problemes amb la censura. Un any més tard va escriure 'El bell país on els homes desitgen els homes', que no va poder ser publicat fins al 1985.

Altres títols destacats de l'autor són 'Excelsior o el temps escrit', premi de la Crítica i premi Ciutat de Barcelona; 'Els detalls del món', premi Nacional de Literatura, o 'Llefre de tu', traduïda recentment al francès.