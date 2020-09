Els cinemes Arinco de Palamós reobren el 24 de setembre

Els cinemes Arinco de Palamós (Baix Empordà) reobriran les portes el proper dijous 24 de setembre sota la gestió de la cooperativa 'Cinema 4 You'. Es tracta de la segona empresa que explotarà comercialment aquest multisales després que l'anterior empresa decidís no tornar obrir arran de la pandèmia. Tan sols feia un any que havien reobert els cinemes, però la falta d'entesa entre els propietaris del local i l'empresa gestora va fer que no tornessin a obrir després de la finalització de l'estat d'alarma. Els nous gestors ja s'ocupen de dos altres cinemes: el Prado de Sitges i el Ribes de Sant Pere de Ribes (Garraf). L'empresa també ha anunciat una campanya promocional pel primer cap de setmana d'obertura amb les entrades a 5 euros.

El dijous 24 es farà una jornada de portes obertes en què els espectadors podran veure tres pel·lícules de forma gratuïta. A les sis de la tarda es projectarà 'Les Vides de Marona', una pel·lícula infantil en català. Mitja hora després, a dos quarts de set, serà el torn del clàssic 'Sombras Acusadoras', rodada el 1958 a Palamós.

Per últim, a les set hi haurà un passi del film 'Isaac', que representarà una estrena en primícia per als Arinco. A més, la sessió comptarà amb la presència de David Matamoros, un dels directors de la pel·lícula.

De tota manera, a partir del divendres es projectaran pel·lícules comercials i estrenes actuals. El cinema també preveu oferir algunes de les cintes en versió original subtitulada. A més, el cinema programarà enregistraments d'òperes, concerts , ballets i musicals.