El festival de Cervià de Ter es desdobla en dos dies per les restriccions d'aforament

Ibercamera es prepara per tornar-se a posar en marxa amb el desè aniversari del festival de Cervià de Ter, que se celebrarà a finals de mes al monestir de Santa Maria i inclourà l'actuació de la pianista Varvara. Hi interpretarà les Variacions Goldberg de Bach en un concert que serà enregistrat en àudio i vídeo per posteriorment editar-ne un disc i un DVD.

Per garantir la seguretat dels assistents i respectar les restriccions d'aforament per la crisi sanitària, l'organització ha desdoblat el festival en dos dies, el 25 i 26 de setembre. Les entrades ja es poden comprar al web d'Ibercamera Girona.

Durant aquests deu anys del festival que organitzen l'Associació Amics de Cervià Antic, l'Ajuntament de Cervià de Ter i Ibercamera han passat per l'església de Santa Maria artistes de gran renom, com la portuguesa Maria João Pires, que l'any passat hi va celebrar el Days of Wisdom.