El rodatge del film «Las leyes de la frontera» ja està en marxa

Amb mesos de retard respecte al calendari previst a causa de la pandèmia, però el rodatge de l'adaptació de la novel·la Las leyes de la frontera de Javier Cercas ja està en marxa. La recreació de la Girona quinqui vista per Cercas, que salta al cinema de la mà del director Daniel Monzón i del productor Edmon Roch, s'havia de començar a filmar a la primavera, però es va haver de posposar pel coronavirus. Finalment, l'equip va poder començar a treballar els últims dies d'agost i a finals de setembre es traslladarà a Girona.

La gravació, que s'allargarà durant nou setmanes, passarà per diverses localitzacions catalanes. A més de Girona, està previst que el film es rodi a Manresa, Montblanc o la costa del Garraf.

Segons l'anunci de l'agència de càstings, per a la gravació a Girona es busquen figurants per treballar un o dos dies del 27 al 30 de setembre. Com que la pel·lícula està ambientada a finals dels 70, el perfil desitjat és el d'homes i dones d'entre divuit i setanta anys sense tatuatges ni cabells de colors, ni «rapats ni degradats», segons l'agència, que remarca que necessita persones que no tinguin «una imatge molt moderna».

I és que la novel·la és la història d'en Nacho Cañas, un estudiant introvertit i inadaptat de disset anys que l'estiu del 78 coneix en Zarco i la Tere, dos joves delinqüents del barri xino de Girona. Els tres junts emprendran una cursa imparable de furts, robatoris i atracaments que es prolongarà tot l'estiu i que canviarà la seva vida per sempre.

El guió el signen a mitges el guionista Jorge Guerricaechevarría i el mateix Monzón, que repeteixen tàndem per quarta vegada i els escollits per posar cara al trio protagonista són Marcos Ruiz ( El hombre de las mil caras, Primos), Begoña Vargas Malasaña 32) i Chechu Salgado ( Patria).

Darrere del projecte hi ha, a més d'Ikiru Films –la productora de Roch–, La Terraza Films, Atresmedia Cine i Las Leyes de la Frontera AIE. La pel·lícula arribarà a les sales l'any vinent, i l'encarregada de distribuir-la serà Warner Bros Pictures España.

Aquesta serà la tercera novel·la de l'escriptor gironí d'origen extremeny que arriba al cinema, després de Soldados de Salamina i El móvil, adaptada a El autor.