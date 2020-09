«Les coses excepcionals» obre la temporada teatral a Blanes

Les coses excepcionals, amb Pau Roca, aixecarà de nou el teló al teatre de Blanes després de sis mesos d'inactivitat a causa del coronavirus. La programació professional al teatre de Blanes inclourà sis espectacles fins al dissabte 12 de desembre.

Quatre d'ells són les representacions que van quedar per fer-se ajornar per la pandèmia. Entre els espectacles previstos hi ha Tinder Sorpresa, Els Brugarol, Free Piano amb el pianista blanenc Carles Marigó; Noucents, del també músic local Xavi Molina i Una Nit Mooolt Complicada.

L'aforament estarà limitat al 50%, caldrà usar mascareta i mantenir les distàncies i els accessos seran esglaonats.