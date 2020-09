La Marfa rep 37 sol·licituds per al programa de suport a la creació

La Marfà – Centre de Creació Musical de Girona ha rebut 37 sol·licituds per al programa de suport a la creació artística, que agrupa acompanyament artístic, residències internacionals i orquestra resident. Després que les convocatòries s'hagin endarrerit uns mesos a causa de la Covid-19, aviat es donaran a conèixer els guanyadors.

La Marfà oferirà aquesta tardor dinou activitats enfocades a la formació i la divulgació musicals. Pel que fa a la formació, l'equipament ha organitzat tretze sessions amb l'objectiu de donar eines de creixement tècnic i artístic als diversos perfils de músic, des dels que s'inicien fins als professionals.

Aquests tallers aniran a càrrec de destacats artistes de l'escena creativa nacional com Jorge Rossy (bateria), Santi Serratosa (percussió corporal), Pulmon Beatbox (beatbox i loopstation) i ZA! (improvisació lliure), entre d'altres.

Així mateix, també s'han programat classes relacionades amb la veu i el cant, la tecnologia per a cantants, la gralla i l'harmònica, la iniciació als equips de so, i una jornada dedicada a la rumba, en col·laboració amb l'associació Foment de la Rumba Catalana (FORCAT) que tindrà lloc el dissabte 28 de novembre.

En relació amb la divulgació, destaca la continuació del programa Sessions LP – audicions comentades d'àlbums, en què tres artistes de referència parlaran de tres discos imprescindibles de la història de la música. En aquesta ocasió, les sessions aniran a càrrec de Cala Vento (Favourite Worst Nightmare, d'Arctic Monkeys), Lluís Costabella (Never Mind The Bollocks, de Sex Pistols) i Anna Roig (Les Marquises, de Jacques Brel).

En aquesta línia també s'han programat dues actuacions musicals vinculades a la jove escena de les músiques urbanes: un espectacle de Break Dance a càrrec del col·lectiu Erol Urbà (26 de setembre), dins el marc del festival d'art urbà Monar'T, al barri de Santa Eugènia, i una nova edició del Rap de Girona Fest, l'esdeveniment que aglutina els nous talents del rap i la cultura hip-hop local (29 de novembre).

Les inscripcions a les activitats de la temporada de tardor es poden realitzar a través del web de La Marfà.