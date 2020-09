Martha Argerich debutarà a l'Auditori de Girona el 2021

La prestigiosa pianista argentina Martha Argerich debutarà a l'Auditori de Girona en la propera temporada d'Ibercamera. Serà el 16 de febrer del 21, acompanyada per l'Orquestra Simfònica de Lucerna dirigida per James Gaffigan, en un concert amb peces de Prokófiev, Beethoven i Txaikovski.

Ibercamera Girona ha avançat avui els noms de la seva catorzena temporada, un nou cicle en què recupera també algunes de les cites que es van haver d'ajornar a causa del coronavirus. La temporada estarà marcada per grans propostes com la Simfonia núm. 1, Clàssica de Prokófiev amb Valery Gergiev i la Simfònica del Teatre Mariinsky, La Creació de Haydn amb l'Orquestra de la Ràdio d'Hongria i el Cor Madrigal de Mireia Barrera, el Concert per a violí de Brahms per l'Orquestra Simfònica WDR de Colònia i Pinchas Zukerman o la Simfonia núm. 29 de Mozart amb l'Orquestra de Cambra de Viena, per exemple.

Els abonaments per a la propera temporada es poden adquirir a partir del 21 de setembre al web d'Ibercamera Girona o a les taquilles de l'Auditori.