Tornen els treballs al Camp dels Ninots

La campanya anual d'excavacions al Camp dels Ninots de Caldes de Malavella ja està a ple rendiment, adaptada, això sí, a la pandèmia. La divuitena campanya al jaciment pliocè, que ha arrencat aquesta setmanam ha decidit reduir el nombre de participants i ampliar la superfície d'excavació per poder garantir les mesures sanitàries.

Fins al 2 d'octubre, hi treballaran una dotzena d'experts i estudiants dirigits pels doctors i investigadors de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) Jordi Agustí, Gerard Campeny i Bruno Gómez. Es tracta d'especialistes en arqueologia, geologia i restauració, principalment d'aquest centre de recerca, però també de la Universitat Rovira i Virgili (URV), de l'Institut Català de Paleontologia (ICP), del Research Centre in Applied Geosciences (ICRAG), de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i de la Universitat de Barcelona (UB), que per intentar obtenir més evidències de com era la vida fa 3,1 milions d'anys. També hi pren part alumnat del Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana de la URV.

L'objectiu d'aquest any és excavar la Cala 9/10 de Can Argilera, un sector que ha donat bons resultats en els darrers anys. Principalment, el nivell 11 i part del nivell 10, ambdós de 3,1 milions d'any d'antiguitat, per tal d'homogeneitzar l'excavació en un mateix nivell paleontològic.

Aquesta serà, a més, la primera campanya que es fa amb el centre d'interpretació Espai Aquae obert, ja que es va inaugurar l'agost del 2019, quan ja s'havia dut a terme l'excavació anual. Ubicat a l'antic castell de Caldes, és un recinte d'uns 400 m?2; on es combina la recerca, la didàctica i la socialització del patrimoni. Hi ha materials originals del Camp dels Ninots i proposa un recorregut per conèixer el llegat natural i cultural del municipi.

La planta superior de l'edifici està destinada a l'alberg i treball de l'equip del jaciment. Compta amb diferents zones per poder allotjar-lo durant els treballs, així com una sala diàfana i un laboratori de restauració i conservació amb la infraestructura adient.

«Serà molt interessant veure com es combina la museografia amb la seva socialització, la recerca i el fet de viure en aquest espai durant l'excavació. A més, els visitants que vagin a l'Espai Aquae podran veure en directe com es treballa al laboratori», apunta l'investigador Bruno Gómez.