La cultura llança un crit d'alerta

El sector cultural va unir forces ahir en una protesta simultània a tot l'Estat per visibilitzar «l'alarmant situació» del món dels espectacles en directe a causa de la pandèmia. Espais públics i monuments com la catedral de Girona o Sant Fèlix es van il·luminar ahir de color vermell mentre els professionals de la cultura es concentraven -a Girona, a la Copa i mantenint les distàncies- per reclamar mesures urgents que evitin la devastació de les arts en viu.