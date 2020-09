Els premis literaris de Cadaqués reconeixen Mesquida i Altaió

Els premis literaris de Cadaqués han reconegut Biel Mesquida i Vicenç Altaió amb els premis a la trajectòria literària i periodisme, respectivament, mentre que el guardó de poesia per a un llibre inèdit ha estat declarat desert.

Mesquida ha estat mereixedor del Premi Cadaqués a Quima Jaume per la trajectòria literària i el jurat n'ha destacat el «fort compromís» com a intel·lectual en les causes polítiques a favor dels drets civils i culturals o en la normalització de l'ús del català en l'esfera científica.

Altaió ha rebut el premi Carles Rahola de periodisme per l'article 40 anys. Una Tarda de diumenge amb la Mercè del Mini Print Internacional de Cadaqués, publicat a la revista cultural El Temps de les Arts. Hi retrata Mercè Barberà, promotora del Mini Print Internacional de Cadaqués, així com el seu marit l'artista Pasqual Fort.