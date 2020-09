Fran Perea, artista hiperactiu

Molts encara seguim taral·lejant 'Uno más uno son siete', la recordada i mítica cançó de 'Los Serrano', una sèrie que va marcar una època a principis d'aquest segle. Des d'aleshores han passat gairebé dues dècades, en què Fran Perea no ha deixat de fer el que més li agrada: cantar i interpretar. Dues facetes que continua compaginant i que aprofita, sempre que pot, per ajudar qui més ho necessita.

L' última iniciativa solidària de què forma part el malagueny ha sigut 'Música por el Párkinson', un festival solidari organitzat per l'Associació Parkinson Madrid que aquest any celebra la seva 7a edició. Ho fa en format virtual i amb l'objectiu de conscienciar els ciutadans sobre la malaltia i recaptar fons per al projecte Fons Solidari (www.parkinsonmadrid.org/dona), gràcies al qual els malalts de parkinson amb menys recursos econòmics podran fer les teràpies de rehabilitació que no cobreix el sistema sanitari. «Necessitem donar-los un cop de mà, que la gent doni perquè els pacients puguin seguir amb els seus tractaments», afirma Perea. «Creiem que el parkinson és una malaltia que afecta els altres i que no ens tocarà mai, però hem de recordar que és crònic i invalidant i no només afecta la gent gran», afegeix l'artista malagueny, que, en el terreny interpretatiu, acaba de rodar la segona temporada de 'El vecino' (Netflix), una comèdia de superherois en què comparteix cartell amb altres rostres coneguts, como Clara Lago i Quim Gutiérrez.

Actor, compositor, productor i director



A més d'interpretar, Perea compon i canta. Des de fa gairebé dues dècades. Les seves últimes lletres les va escriure després del confinament i són «un homenatge a la música que, d'alguna manera, ens ha salvat». Es tracta de quatre cançons recopilades en un mini-CD batejat com 'Canciones para salvarme'. El títol ho deixa clar. Amb aquestes i altres cançons, el malagueny espera poder anar-se'n de gira quan la pandèmia ho permeti.

De moment, continua immers en els seus projectes musicals i interpretatius, que no només se cenyeixen a la seva faceta com a actor, sinó també a la de productor i director. Als seus 41 anys, Perea ja ha dirigit tres obres de teatre i un curt en el cine i té altres projectes entre mans. «Mentre hi continuï havent ganes i passió, seguiré», diu el polifacètic artista.

Una motivació de què també va fer gala el 12 de setembre passat en el primer dels tres concerts en 'streaming' del festival solidari 'Música por el Parkinson'. Un recital 'online' en què també van participar altres artistes, com el conegut actor i compositor Alex O'Dogherty, i els cantants Javier Garay, Alizia Romero, Gigi Pezzarossi, Rafael Estepa i Víctor Trejo. La pròxima sessió, de flamenc i flamenc pop, serà el 26 de setembre i li posarà veu -i molt art- Alfredo Tejada, guanyador del festival de Las Minas 2017 i del Festival de Jerez 2020. El tercer i últim concert tindrà lloc el 10 d'octubre i reunirà grups de gòspel i cors nacionals i internacionals.

Totes les sessions es podran veure a través dels canals de YouTube i Facebook de l'associació (@parkinsonmadrid) i finalitzaran amb l'emissió inèdita del videoclip 'Únete a mí', realitzat per l'Associació Parkinson Madrid, amb testimoni de pacients i treballadores de l'entitat, que també ha posat en marxa una campanya a les xarxes socials per incentivar la participació i sensibilització entorn de la malaltia mitjançant els 'hashtags' #MúsicaPorelPárkinson20 i #ÚneteAMí