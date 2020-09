La Pegatina: «'Darle la vuelta' és un disc que va als orígens de la banda»

La Pegatina torna a la seva essència, la rumba, amb el nou treball que està a punt de publicar, 'Darle la vuelta' (Warner Music Spain). Tot i que inicialment estava previst que el llançament fos el 26 de setembre, finalment s'ha endarrerit unes setmanes i serà el 16 d'octubre. Dos dies més tard, el 18, la banda de Montcada presentarà el nou treball en un concert 'en streaming' que s'ha gravat a la Sala Stroika de Manresa. En una entrevista amb l'ACN, el cantant del grup, Adrià Salas, ha dit que a nivell musical el disc "va molt als inicis", tot i que "incorpora un toc més pop i relaxat". El del 18 d'octubre serà l'únic concert que la banda farà aquest any, i confien que l'any que ve la situació es normalitzi.

'Darle la vuelta' és el setè disc d'estudi de La Pegatina. El grup considera que és una "tornada als orígens", però sumant tot allò que han après durant els 17 anys de carrera musical. El nou treball, que sortirà a la venda el 16 d'octubre, compta amb 10 cançons, una de les quals és en català, 'La Guspira'. De fet, aquesta cançó és l'única que es va gestar en ple confinament, ja que la resta de lletres estaven escrites abans de la pandèmia de la covid-19.

El coronavirus sí que va afectar el procés de gravació del disc. Tal com relata Salas, el confinament va arribar "just quan anàvem a gravar el disc" i, per això, han hagut de fer un procés "bastant curiós". "Vam decidir preproduir les cançons cadascú des de casa seva i flipaves perquè no sabies què havia fet l'altre", explica la veu del grup, que ha dit que també ha estat un procés 'guai' perquè "tenies el teu temps per pensar com volies que sonés el teu instrument o els arranjaments". Salas ha agraït la tasca del productor Tato Latorre, que s'ha encarregat de donar forma a les cançons.

"Tornem als orígens sense voler-ho"

El guitarrista i veu del grup, Ruben Sierra, creu que el disc torna als orígens de la banda "sense voler-ho, de manera indirecta". "La majoria de temes del disc estan preproduits des de casa, i de manera indirecta cadascú ha tret l'arrel 'pegatinera' i l'ha posat sobre la taula", expressa Sierra. El grup compta amb la mescla que Rafa Sardina ha fet a Los Ángeles, i cinc de les deu cançons del disc compten amb col·laboracions com les de PJ Sin Suelta, el Kanka o Arnau Griso.

Un únic concert i 'en streaming'

La Pegatina tenia pensat fer una gira a partir del mes d'octubre per Madrid, Saragossa, Bilbao i La Corunya, però s'ha hagut d'anul·lar a causa de la covid-19. De fet, Sierra ha explicat que per aquest 2020 només tenen programat el concert de presentació del disc del 18 d'octubre que es farà 'en streaming'. "A dia d'avui només tenim aquest concert, esperem que l'any que ve millori, però veurem...", ha expressat Sierra. De fet, el concert del 18 d'octubre s'ha gravat a la Sala Stroika de Manresa, on la banda ha estat fent alguns assajos.

"Crec que la crisi de la covid pot afectar més a les bandes que comencen"

Malgrat que la crisi de la covid-19 ha paralitzat completament l'activitat de concerts de La Pegatina, el cantant del grup creu que la pandèmia "pot afectar més a les bandes que comencen, que estan a punt de fer el salt i, de cop i volta, se'ls hi para tot". "Nosaltres, per sort, tenim una trajectòria i hem aprofitat aquest moment per treure un disc", ha apuntat Salas, que ha relatat que aprofitaran aquesta "parada obligatòria" per "fer més promoció del disc i anar assajant per, quan sigui el moment, tenir un millor directe".

El cantant del grup també ha trencat una llança a favor de la cultura segura i ha dit que "hi ha hagut zero casos a tot l'Estat en concerts". De fet, Salas ha dit que "si pensem malament podríem dir que a molts Ajuntaments ja els hi ha anat bé: diuen que fer un concert no és segur i així estalvien".