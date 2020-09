Premis Emmy 2020: Qui seran els guanyadors?

Queden molt poques hores perquè se celebri la gala dels Premis Emmy 2020. El Teatre Microsoft de Los Angeles acollirà un any més l'esperat esdeveniment, que arrencarà de manera diferent al que ens té acostumats. A causa de la pandèmia de coronavirus, la cerimònia es durà a terme de manera virtual en la matinada del 20 de setembre, per la qual cosa caldrà esperar a la següent edició per tal de gaudir de la desfilada d'estrelles per la tradicional catifa vermella.

Amb tot per decidir i amb moltes incògnites sobre quina sèrie serà la gran triomfadora de la nit, molts aposten per 'Succession' com a millor sèrie dramàtica. Guarda certa semblança amb 'Joc de Trons' i no pels dracs, sinó pel nombre de trames palatines entre famílies poderoses, i això és el que la va proclamar vencedora en els últims Globus d'Or.

En la categoria de millor comèdia, hi ha un títol que ressalta per sobre de la resta: 'La maravillosa Señora Maisel'. En el seu primer any, ja es va emportar l'Emmy a casa i, en el segon, va aixecar set vegades l'estatueta. La seva tercera temporada potser no és la més brillant, però continua tenint empaquetatge suficient per a arribar fins aquí, amb el seu protagonista ja triomfant per tot el món.

Quant a millor minisèrie, la gran preferida és 'Watchmen'. La sèrie creada per Damon Lindelof, una adaptació del còmic d'Alan Moore que aborda el racisme i la violència policial als Estats Units, ja s'ha emportat cinc premis tècnics en les gales d'aquesta setmana i el diumenge podria convertir-se en una de les protagonistes de la nit.

D'altra banda, en l'apartat de millor actor de drama hi ha un nom que sobresurt per sobre de la resta: Brian Cox. El protagonista de 'Succession' té totes les paperetes per a emportar-se l'Emmy ja que a l'inici de l'any va triomfar en els Globus d'Or.

On més dubtes hi ha és en la categoria de millor actriu de drama. L'actriu Laura Linney seria la més indicada per a emportar-se l'Emmy per la seva participació en 'Ozark'. Encara que Jennifer Aniston, per 'The Morning Show', i Olivia Colman, per 'The Crown', són unes dures contrincants en aquesta edició. Quant a Zendaya, els experts no la veuen amb cap possibilitat d'emportar-se el premi malgrat la seva sorprenent actuació a 'Euphoria'. Veurem qui s'emporta l'estatueta daurada a casa.