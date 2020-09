Isabel Coixet: «Fins i tot per als que la menyspreen, la cultura és el futur»

La directora i guionista catalana Isabel Coixet (Barcelona, 1960) va dedicar ahir el seu discurs d'acceptació del Premi Nacional de Cinematografia 2020 als cineastes que estan començant, als quals va recordar que «fins i tot per als que la menyspreen, la cultura és el futur». Coixet va recollir el premi de mans de ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, en un acte celebrat en el marc del Festival de Cinema de Sant Sebastià, acompanyada per companyes de professió com les directores Icíar Bollaín i Elena Trapé o l'actriu Candela Peña, directors dels principals festivals de cinema, productors, distribuïdors i representants institucionals.

Quan es va anunciar la concessió del premi, el passat 4 de setembre, la directora de Mi vida sin mí ja va anunciar que faria servir els 30.000 euros amb què està dotat per donar suport «a la gent que comença i que necessita una empenta». Ahir a més els va dedicar el seu discurs, amb una sèrie de consells que, segons va dir, li hauria agradat escoltar a ella quan estava començant, consells com no tenir por a la càmera, fixar-se en la quotidianitat, no perdre el temps a criticar altres o lamentar-se i acudir «plorat, pixat i psicoanalitzat» al set de rodatge.