Maria Mercader fixa a Torroella de Montgrí les seves meditacions

El projecte expositiu El món com a meditació, de Maria Mercader, es pot veure des d'aquest passat divendres al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí. Mercader va guanyar amb aquesta proposta artística la darrera convocatòria del cicle Exposicions Viatgeres de 2019 que organitza la Diputació de Girona. L'exposició es podrà visitar de manera gratuïta fins al 19 d'octubre.

A El món com a meditació, Maria Mercader presenta un conjunt de peces amb les quals «explora i treballa la seva part més interna, més nuclear, partint de la interrogació sobre l'essència comuna en totes les coses: la gènesi, la vida i l'esdevenir», segons indica en una nota el museu empordanès.

L'artista explica que el projecte està vinculat a la idea de preguntar-nos per nosaltres mateixos i pel que ens envolta. «Sempre hi estem pensant i ho fem des de diferents disciplines. Intentem conèixer la natura, ja sigui des d'una part més objectiva, com pot ser la física, o més objectiva, com poden ser les disciplines més artístiques» explica Mercader.

El títol de l'exposició prové del poema homònim de Wallace Stevens, en el qual l'autor planteja un tipus d'interrogants molt similars als que es qüestionen a la proposta artística de l'artista, en relació amb la seva idea del món.

Maria Mercader (La Bisbal d'Empordà, 1969) ha realitzat en els darrers anys mostres individuals i col·lectives, d'entre les quals destaquen les dutes a terme a la Bisbal d'Empordà i al refugi antiaeri de Girona. La seva obra Els set dons de l'esperit va ser seleccionada per la novena edició de la Biennal d'Art de Girona 2017. La mateixa artista oferirà una visita guiada a l'exposició el pròxim divendres, 25 de setembre.