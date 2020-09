La reinvenció femenina a través de l'escriptura, a Sant Feliu

Quatre autores -Mar Bosch, Laura Geli, Marta Gubau i Mariona Visa- protagonitzaran el proper dia 26 a Sant Feliu de Guíxols una jornada literària sobre reinvenció femenina a través de l'escriptura anomenada Reescrites.

Les quatre han publicat sota diferents formats i temàtiques històries de superació personal i resiliència. La gironina Mar Bosch ha estat guardonada amb el premi Illa dels Llibres per La dona efervescent, una obra en la qual aborda la maternitat. Laura Geli, nascuda a Banyoles, és autora de Reinici, un llibre en el qual tracta sobre els trasplantaments d'òrgans, temàtica que també aborden Gubau, originària de Girona, i la lleidatana Mariona Visa, que van publicar a quatre mans fa menys de un any Tinc un cor per a tu.

La jornada, organitzada per les autores amb el suport de les editorials Pagès i Univers, es completarà amb una lectura teatrizada dels textos a càrrec de Marta Ribera i un menú elaborat per a l'ocasió per la cuinera Carme Picas.